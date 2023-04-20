Вяльбе: «Тридцать с лишним лет ездила летом отдыхать в Италию. Сейчас сложно сказать, надо ли мне это»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», как изменилась ее жизнь в связи с международными санкциями.

— Насколько ваша жизнь изменилась в связи с санкциями и отстранениями?

— Столько, сколько в этом году ездила по стране, наверное, никогда в жизни не ездила. Не то чтобы я что-то новое открыла. Я как-то по-другому смотрю сейчас на Россию. Не буду скрывать, что каждый год летом ездила отдыхать в Италию — тридцать с лишним лет. В прошлом году тоже. Был сложный полет туда через Баку, потом обратно через Дубай. Сейчас сложно сказать, надо ли мне это или не надо. Планы на отпуск себе пока никакие не строила.

— Устали за этот сезон?

— Да нет. Наверное, он такой же, как все остальные. Наверное, предыдущий был тяжелее. Перед Олимпиадой в связи с ковидом было нервозно. Я мало спала и очень сильно нервничала. В этом году такого не было. Везде хорошо. Снег везде был. Мы ни разу не отменили соревнования. Все прошло прекрасно, — сказала Вяльбе «СЭ».