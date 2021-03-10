«Галантный кавалер и несусветный весельчак». В Норвегии восхищаются Большуновым

Каким представляется лидер лыжной сборной России жителям суровой северной страны.

После завершения чемпионата мира в немецком Оберстдорфе норвежский портал Dagbladet предложил своим читателям узнать больше о главном сопернике скандинавов — Александре Большунове. Не обошлось без художественного вымысла, но от этого история, представленная норвежцам, выглядит как настоящий сюжет для голливудского фильма.

«Александр Большунов у всех на слуху во время чемпионата мира в Оберстдорфе, но немногие (даже норвежские спортсмены) знают, кем на самом деле является 24-летний русский», — признают с первого абзаца журналисты Dagbladet.

В качестве введения традиционный джентльменский набор: скандал с Йони Мяки во время эстафеты в Лахти, необычное поведение после командного спринта уже на чемпионате мира и история с разорванной майкой лидера после неудачной работы лыж на прошлогоднем «Тур де Ски» (что и стоило россиянину победы в тотале). Но дальше — самое интересное.

Галантный кавалер

Особое внимание норвежцы уделили отношениям Александра Большунова и Анны Жеребятьевой. Начали с далекого 2015 года, когда будущая пара познакомилась во время учебно-тренировочных сборов. Кстати, саму Анну норвежцы уважительно называют «многообещающей лыжницей».

«Любви с первого взгляда у них не получилось. Жеребятьева не воспринимала флирт ухажера всерьез, пока он не удивил теплотой и заботой», — сообщается в тексте.

И далее идет рассказ из Instagram Жеребятьевой, где она детально описывает период болезни в Белоруссии, когда Большунов «приехал с огромным мешком фруктов», но запомнился ей «лишь один арбуз» из того самого мешка. Как итог, «в 2020 году Большунов одержал победы не только на спортивном, но и на любовном фронте. Сначала Александр досрочно выиграл Большой хрустальный глобус, а потом и его девушка Анна сказала ему „да“ на предложение руки и сердца», — отмечают норвежцы.

Не забыли норвежские журналисты напомнить немного забавную, но для коронавирусных времен не такую уж и удивительную историю. Из-за пандемии трофей долго не могли вывезти из Канады, и Большой хрустальны глобус российский лыжник получил спустя три месяца после завоевания. Однако отец Сан Саныча сделал деревянный трофей в подарок сыну.

«Однажды утром проснулся, отца в доме нет, но слышу, как работает станок. Прихожу и смотрю, уже очертание есть. Мы вместе доделали. Между прочим, есть не только кубок, но и лыжи деревянные, которые папа сам сделал», — вспоминал Большунов в эфире программы «Вечерний Ургант» в марте прошлого года.

«Семейный деревенский мальчик»

Большое внимание журналисты уделили стилю жизни Большунова и роли отца в столь успешной карьере.

«Я деревенский мальчик. Мне нравится быть дома, гулять по лесу и собирать грибы. Я не терплю городской жизни и преуспеваю в мирной и тихой обстановке», — говорил Большунов Dagbladet в интервью прошлой зимой.

Самого Александра Большунова-старшего норвежцы называют «первый тренером российского лыжника», а также «самым преданным болельщиком и сторонником».

«Мы все время звоним и разговариваем. Папа поддерживает меня, если я проиграю. Если дела пойдут плохо, он помогает мне взглянуть на жизнь и подумать, что это не конец света и что появятся новые возможности», — неоднократно признавался Большунов-младший в интервью отечественным и иностранным СМИ.

«Большунов — несусветный весельчак»

Норвежцы любят вспоминать истории, когда Большунов после гонок не прятался от всех, а, напротив, устраивал шоу. Особо часто проскакивают диалоги Сан Саныча и Мартина Сундбю.

«Началось все на Олимпиаде-2018, когда Большунов предложил Сундбю обменяться медалями после командного спринта». В той гонке, напомним, норвежцы победили, а россияне стали вторыми. История отношений Сундбю и Большунова продолжилась уже на чемпионате мира-2019 в Зефельде, где россиянин после очередного серебра не стал радоваться с норвежцем на подиуме, а ответил, что надо идти домой и работать», — отмечают норвежцы. Вот только была ли это шутка, спустя годы сказать сложно.

Настоящим героем для СМИ Большунов стал после гонки в Тронхейме, когда из-за ошибки смазчиков и плохой погоды лыжи в пасьюте просто остановились, Александр растерял 34 секунды преимущества и финишировал в ключевой гонке лишь седьмым… Тогда же состоялся знаменитый забег Большунова от журналистов NRK (с лыжами в руках), который сами норвежцы расценили как шутку.

«Норвежские журналисты могут бегать за мной, сколько им угодно. В следующий раз я постараюсь бежать еще быстрее и ускоряться, чтобы они не успевали за мной», — сказал Dagbladet Александр Большунов тоже с юмористическим оттенком, хорошо скрытым в серьезном выражении лица.

Миф о Сибири

И угораздило же когда-то бывшего тренера сборной Норвегии, олимпийского чемпиона-2002 Тура Хетланна рассказать один из главных мифов об Александре Большунове, который и сейчас тиражируют зарубежные СМИ.

«Есть версия, что Большунов вырос в Сибири, в месте, где нет дорог для движения, поэтому ему просто нужно передвигаться самостоятельно и быстро, а лыжи для этого лучший помощник», — сказал однажды Хетланн.

Правда, журналисты Dagbladet потом уточнили, что это, скорее всего, выдумка, ведь место рождения Большунова — Подывотье Брянской области, а в Сибири Александр вряд ли часто бывает, судя по снимкам со сборов.

Настоящий прорыв

Сложно не согласиться со скандинавскими коллегами, что на юношеском уровне Александр Большунов не выделялся среди одногодков и не блистал даже на чемпионатах России, а настоящий прорыв случился уже во время перехода на уровень молодежной, а потом и взрослой сборной.

«Большунов не всегда отличался большим талантом и долгое время оказывался в тени сверстников. Однако в 2017 году кое-что начало происходить. Большунов разорвал всех с тремя золотыми медалями на молодежном чемпионате в Солджер-Холлоу и впервые получил шанс на ЧМ в Лахти со взрослыми», — вспоминают те времена норвежцы.

Особенно коллегам запомнился финиш в скиатлоне, когда Большунов вместе с Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным втроем остановились на финише и решили вместе пересечь линию. Победу после фотофиниша отдали Большунову.

«Удивительный случай на МЧМ. Большунов, Червоткин и Спицов втроем остановились на финише и принесли России тройную победу», — вспоминают ту историю норвежцы.

«В 2017 году он дебютировал на этапе Кубка мира в Драммене и сразу вышел в полуфинал спринта. А дальше его история уже вам известна», — заканчивают рассказ норвежцы.

Да, известна. Наконец-то в Оберстдорфе Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, пополнив свою коллекцию наград золотом самого престижного лыжного турнире. Помимо титула чемпиона мира у него шесть серебряных наград мировых первенств, три олимпийских серебра и по одной бронзе на самых престижных турнирах. Ну и в целом история Большунова показывает: российские спортсмены могут становиться звездами в других странах, особенно если начинают зажигать на фоне местных топов.