Норвежцы привлекли к «делу Клебо» лучших юристов. И они придумали, как признать вину Большунова

До пятницы международной федерации (FIS) надо очень хорошо подумать для того, чтобы замять скандал, начавшийся на финиши марафона в Оберстдорфе.

Стали известные имена юристов, готовивших апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в классическом марафоне на чемпионате мира, и аргументы, которые направили в FIS норвежцы. Бригада защиты у скандинавов подобралась мощная, и нет сомнений, что в случае проигрыша адвокаты олимпийского чемпиона обратятся сначала в трибунал международной федерации, а затем — в спортивный арбитраж CAS. А вот надо ли подавать апелляцию российской стороне, если Клебо вернут золото — большой вопрос. Надо полагать, что Большунову нет принципиальной разницы — серебряная у него медаль, или бронзовая. Нюансы могут возникнуть только в том случае, если Александра признают виновным в блокировке соперника и решат за это наказать.

A memorable final race concludes the Nordic World Championships in Oberstdorf ?

CONGRATULATIONS to all athletes and THANK YOU for your outstanding performances ?#fiscrosscountry #oberstdorf2021 pic.twitter.com/Uz4wsLSBQs — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 7, 2021

Случай вне официального корридора

Эпизод со столкновением Клебо и Большунова в финишном коридоре марафона разобран по косточкам миллион раз, поэтому расскажу о контексте случившегося совсем кратко. Незадолго до окончания гонки вперед вырвались четверо норвежцев и россиянин Александр Большунов. Наш лыжник первым вошел на финишную прямую и, согласно правилам FIS, имел право выбирать траекторию движения на последних метрах дистанции. Сразу за Большуновым работал Йоханнес Клебо, который является сильнейшим спринтером мира и который чудом удержался за лидерами на непрофильном для себя марафоне. Норвежец рассчитывал выскочить из-за спины россиянина и обойти его за счет своего фирменного рывка.

Для выхода на финишную прямую надо было перевернуть налево. Поскольку Большунов заложил последний вираж по минимальному радиусу, Клебо логично переместился вправо, намереваясь атаковать россиянина именно с этой стороны. Но и Александр, стремясь «захлопнуть калитку» для преследователя, начал смещаться по диагонали вправо и вышел на снег из самой крайней лыжни. В результате накатывавший сзади норвежец едва не оказался выбит за пределы трассы. И в этот момент между двигавшимися на высокой скорости лыжниками произошел контакт. Важно, что это случилось до начала разметки финишного коридора — организаторы почему-то ограничили его буквально несколькими десятками метров.

Клебо, практически поравнявшийся с Большуновым, подтолкнул локоть россиянина (либо Александр сам задел локоть норвежца), из-за чего правая рука нашего спортсмена дернулась, его палка вошла в снег под неправильным углом между лыжами нашего спортсмена и сломалась. После этого россиянин толкнул своей лыжей лыжу соперника и вернулся на лыжню. Но без одной палки держать прежнюю скорость было уже невозможно. Большунов толкался одной палкой, но в итоге его обошел не только вырывшийся из «тисков» Клебо, но и накативший сзади еще один норвежец Эмиль Иверсен.

После завершения гонки российская сторона подала протест, и жюри, изучив видео, пришло к выводу, что Клебо виновен на основании пункта 343.10 Международных правил лыжных соревнований (ICR). Норвежец, который являлся «обгоняющим лыжником» не обеспечил «правильный обгон без помех», а столкновение двух лидеров гонки повлияло на распределение медалей. Российские эксперты указывают на то, что для Йоханнеса было логичнее занять лыжню справа от Большунова, а не пытаться проскочить соперником и ограничителями трассы. При этом правый участок коридора, видимо, был самым быстрым. Как бы то ни было, Клебо получил дисквалификацию, золото перешло Иверсену, а россиянин унаследовал серебро, которым оказался крайне недоволен, полагая, что соперник из-за неосторожного поведения испортил ему гонку.

Имел место несчастный случай

Интересы Клебо во время рассмотрения апелляции в FIS будет представлять адвокатская фирма Kleven & Kristensen и один из ее владельцев Пол Клевен. Ранее он помогал Йоханнесу улаживать спонсорские дела с Норвежской лыжной ассоциацией. Кроме того, текст заявления в FIS составляли тренер сборной Норвегии Арильд Монсен, руководитель комитета по лыжным гонкам национальной лыжной ассоциации Торбьерн Скогстад и известный лыжный судья Торбьерн Брокс Петтерсен. «Мы не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в действиях Клебо ничего предосудительного. Два спортсмена просто двигались параллельно, такое случается в масс-стартах. Наша позиция — имел место несчастный случай», — заявил менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг.

Основные аргументы норвежцев:

— Поскольку столкновение произошло до начала официально обозначенного финишного коридора, у Большунова не было права выбирать траекторию и блокировать Клебо.

— В момент контакта носки ботинок Йоханнеса находились впереди ботинок Большунова, и поэтому он не может считаться «обгоняющим». Так что ответственность за столкновение лежит на россиянине.

— Действия Клебо были непредумышленными, он не планировал контакта с Большуновым, ему некуда было деваться после того, как Александр прижал его к ограничителям трассы.

— Большунов блокировал норвежца, нарушая правила, которые требуют от него двигаться по оптимальной траектории и не препятствовать обгону со стороны более быстрого соперника.

— Клебо не касался палки Большунова — россиянин сломал ее сам, перед этим зацепившись за локоть норвежца.

— У Клебо безупречная репутация в плане поведения на трассе, в отличие от Большунова, над которым после инцидента с Йони Мяки на финише эстафеты в Лахти висит предупреждение за «неспортивное поведение».

Зачем радоваться дисквалификации Клебо?

Очевидно, что FIS в будущем надо более четко прописать правила поведения лыжников на финишной прямой. Но это произойдет не раньше, чем на летнем конгрессе организации. А сейчас международной федерации придется как-то выкручиваться на основании имеющихся правил. При этом очевидно, что все стороны просто пошли на принцип. Конечно, для Клебо важно получить в свою коллекцию золотую медаль чемпиона мира в марафоне, но, с учетом остальной коллекции наград Йоханнеса, нельзя сказать, что для него это вопрос жизни и смерти. Сломанная палка Большунова — более болезненный инцидент для россиянина, который находился в нескольких мгновениях от титула «короля лыж». Но вариант, при котором Александр получит золото, сейчас не рассматривается.

И в этой связи возникает вопрос — а надо ли нам так переживать из-за вердикта апелляционной комиссии FIS, которую возглавит немец Карл-Хайнц Ликерт? Что бы она не решила, наград у сборной России не прибавится. А моральное удовлетворение, которое получают некоторые наши болельщики из-за дисквалификации Клебо, выглядит странно. На самом деле единственный принципиальный для нас момент — не признают ли в итоге виновным в столкновении Большунова? В свете его испытательного срока это было бы очень некстати. Но сами норвежцы уже говорили, что в любом случае не хотят наказания Александра, ведь контакт на финише не помешал Клебо финишировать первым, а с Иверсеном россиянин вообще не взаимодействовал.

Гораздо опаснее здесь история с поведением Александра на церемонии на награждения призеров марафона, где он в знак протеста оказался надевать серебряную медаль. И с резкими высказываниями тренера Большунова Юрия Бородавко, который призвал руководство FIS уйти в отставку в случае возвращения золото Клебо. Понятно, что здесь на первый план выходят эмоции, однако в международной федерации подобных заявлений не любят, и вполне могут отреагировать. Навряд ли прямо сейчас, но в будущем Большунову вполне возможно может потребоваться поддержка FIS, и образ капризного спортсмена, работающего под началом острого на язык специалиста, не пойдет будет совсем лишним.