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«Я сильно виноват, не знаю, как мне исправиться». Якимушкин — о провале на своем этапе в эстафете на ЧМ

18:15
5 марта. Оберстдорф. Иван Якимушкин. Фото AFP
5 марта. Оберстдорф. Иван Якимушкин. Фото AFP
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Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, в которой сборная России 5 марта заняла второе место.

5&nbsp;марта. Оберстдорф. Йоханнес Клебо финиширует первым, Александр Большунов&nbsp;&mdash; чуть позади.Большунов и Червоткин бились как дьяволы. Но этого мало для победы над Норвегией

После первого этапа преимущество нашей команды над всеми составляло почти минуту, но после следующего, на котором бежал Якимушкин, россияне уже проигрывали порядка 20 секунд. Иван нашел в себе силы объяснить, что случилось и не стал перекладывать всю вину на лыжи.

— Нельзя всю вину перекладывать на сервис, — сказал Иван. — Они сделали все, что могли. Видимо, я не доработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше.

— Но на спусках было видно, насколько у остальных они катят лучше.

— Разница была, но проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое тут бывает. Я старался делать все что, мог. Но стало тяжело, когда меня так легко догнали. Все преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга. Хотя изо всех сил старался. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения.
Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать на 50 км.

— Вы готовы к хейту? Ваши соцсети уже кипят.

— Я все это понимаю. Ребята меня поддержали. Посмеялись, что у кого-то уже было такое.

— У Червоткина в Пхенчхане.

— И у Лехи, и у Артема в Лахти не сложилось. Они посмеялись, что теперь те «болельщики» от них перейдут ко мне. Постараюсь не обращать на это внимания.

(Владимир Иванов)

Победу одержала сборная Норвегии, Франция — третья. В составе российской команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

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