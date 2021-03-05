Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, в которой сборная России 5 марта заняла второе место.

После первого этапа преимущество нашей команды над всеми составляло почти минуту, но после следующего, на котором бежал Якимушкин, россияне уже проигрывали порядка 20 секунд. Иван нашел в себе силы объяснить, что случилось и не стал перекладывать всю вину на лыжи.

— Нельзя всю вину перекладывать на сервис, — сказал Иван. — Они сделали все, что могли. Видимо, я не доработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше.

— Но на спусках было видно, насколько у остальных они катят лучше.

— Разница была, но проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое тут бывает. Я старался делать все что, мог. Но стало тяжело, когда меня так легко догнали. Все преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга. Хотя изо всех сил старался. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения.

Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать на 50 км.

— Вы готовы к хейту? Ваши соцсети уже кипят.

— Я все это понимаю. Ребята меня поддержали. Посмеялись, что у кого-то уже было такое.

— У Червоткина в Пхенчхане.

— И у Лехи, и у Артема в Лахти не сложилось. Они посмеялись, что теперь те «болельщики» от них перейдут ко мне. Постараюсь не обращать на это внимания.

(Владимир Иванов)

Победу одержала сборная Норвегии, Франция — третья. В составе российской команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.