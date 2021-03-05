Дементьев назвал Клебо лучшим финишером на сегодняшний день

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты эстафеты на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

Золото 5 марта выиграла Норвегия, Россия — вторая, Франция — третья. Вице-чемпионами мира стали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

«Хороший результат, ребята с задачей справились, — сказал Дементьев. — Эстафета до последнего держала в напряжении, интересно было смотреть. Предполагалось, что Клебо будет прибавлять на финише, он лучший финишер на сегодняшний день. Саша пытался что-то с этим поделать, но не получилось. Главное — ребята боролись».

Также Дементьев оценил шансы российских спортсменов перед гонкой на 50 километров.

«Шансы точно такие же, как и у норвежцев. Будем надеяться на медали. Большунов не любит проигрывать, возможно, сегодняшний результат его дополнительно разозлит. Главное, чтобы он успел восстановиться», — добавил Дементьев.

(Владимир Пушкарев)