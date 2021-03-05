Большунов и Червоткин бились как дьяволы. Но этого мало для победы над Норвегией

Почти минутное преимущество на первом этапе не позволило мужской сборной России взять эстафетное золото — Клебо был безупречен в финишном спринте.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:52.39,0

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) — отставание 12,0

3. Франция (Юго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парис, Жюль Лапьер) — 1.12,6

4. Швеция (Юхан Хеггстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромо) — 1.16,5

5. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — 1.32,2

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хюваринен, Йони Мяки) — 1.49,4

Фантастическая по накалу мужская эстафета завершилась ожидаемой дуэлью между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише. Сильнее оказался Клебо, у России уже третий большой турнир подряд — серебро.

Если для женской эстафеты накануне второе место стало огромным счастьем и историческим прорывом, то наши мужчины мечтали о большем. Особенно если бы в строю были лидеры, которые выбыли из-за травм — Денис Спицов и Сергей Устюгов. Наши парни и так уже стабильно вторые в мире вслед за норвежцами, и главной целью в Оберстдорфе было их обыграть.

Но судя по тому, как сложно складывался чемпионат мира для всей команды, кроме Большунова, поползли даже разговоры, что Александра не стоит ставить в эстафету. Мол, шансов на золото здесь все равно нет, и лучше отдохнуть перед марафоном. Но надо знать Большунова, чтобы сходу сказать, что такого не могло бы быть никогда. И ведь он был прав: шанс на победу у нас был более чем реальный!

Фантастика от Червоткина

Просто невероятное совершил на первом этапе Алексей Червоткин. Мы могли ожидать чего угодно, вплоть до минутного разрыва в «минус», но никак не сольного побега от Алексея. Спортсмена, который не факт что вообще побежал бы эту эстафету, если бы не травмы лидеров. Червоткин скорее универсал, чем стопроцентный специалист классики, в отличие от того же норвежца Гольберга. И судя по скиатлону, где Алексей был 18-м с большим отрывом, не казалось, что он находится в какой-то головокружительной форме.

Если мы с трудом набрали состав на эту эстафету, то у норвежцев, наоборот, внутренняя конкуренция сейчас настолько сильна, что даже медаль чемпионата мира — далеко не гарантия места. Например, в состав не попал Симен Крюгер — серебряный призер скиатлона и бронзовый разделки.

Как сумел Червоткин при таких раскладах привезти норвежцу Голбергу почти минуту, а ближайшему из преследователей, финну — 44 секунды? Это не поддается вообще никакой логике. Алексей блестяще провел свой этап и, похоже, с самого начала вышел на него с задачей делать отрыв. Он ушел от группы уже в середине первого круга и в дальнейшем разрыв только увеличивался. Провал одних только норвежцев можно было бы объяснить ошибкой в смазке лыж, как накануне в женской эстафете у шведок. Но ведь Червоткин был на две головы сильнее вообще всех!

Мальцев сохранил для Большунова шанс догнать Клебо

К сожалению, сказка от Червоткина закончилась уже на втором этапе. Огромного отрыва хватило меньше, чем на пять километров. А потом Ивана Якимушкина достала группа преследователей, куда входили все наши главные конкуренты — финны, шведы, французы и, конечно, норвежцы.

Некоторое время Якимушкин держался в группе, но, когда на последнем круге пошли ускорения — не выдержал. Иверсен за Норвегию и финн Нисканен — одни из лучших классистов мира. Вдвоем они взвинтили темп и ушли от всех остальных. Наш Иван попытался зацепиться хотя бы за третье место, но и тут чего-то не хватило — то ли сил, то ли скольжения лыж. В итоге, Якимушкин отправил Артема Мальцева на третий этап только шестым, с 23 секундами отставания от норвежцев и финнов. В принципе, вполне терпимый отрыв. Если только забыть, каким гигантским было наше преимущество всего один этап назад...

Мальцев — дебютант эстафет на чемпионате мира и, пожалуй, наименее опытный наш гонщик в этом составе. Против Артема было все: и сумасшедше сильные соперники во главе с норвежцем Холунном, который только в Оберстдорфе выиграл золото и бронзу. И снегопад, который к третьему этапу внезапно усилился. А ведь для конька разбитая трасса — это совсем критично.

По немыслимой снежной каше Мальцев сумел все-таки сократить разрыв и догнать финна. Но сколько сил потратил Артем, отыгравший всего на пяти километрах более 20 секунд? Холунн просчитал момент для своего рывка идеально. Не успел россиянин обрадоваться, что достал лидеров, как норвежец взвинтил темп и ушел в отрыв. Подхватить его у подуставшего Мальцева уже не было никаких шансов.

Артем не только безнадежно отпустил Холунна, но и пропустил вперед группу еще из трех команд. Нужно отдать должное Мальцеву, боролся он на дистанции, как лев. Даже отставая, почти без сил, выжал из себя все и в итоге отправил Большунова в гонку на 35 секунд позже норвежца. По такой гонке могло быть намного больше. Быть на полминуты позади Клебо — это, конечно, не мечта, но и не полная безнадега.

У Большунова уже полный комплект наград, и впереди — марафон

Битва Большунов — Клебо все-таки состоялась. И без всяких ненужных персонажей вроде финна Мяки, который помешал Александру в Лахти, а сейчас отстал от него без шансов с первых километров. Большунов догнал норвежца уже на первой половине дистанции, и Клебо даже особенно не сопротивлялся. В этот момент он скорее думал о том, как бороться с россиянином на финише, чем мечтал удержать отрыв. Видимо, посчитал это непосильной задачей.

Клебо и Большунов бок о бок на финише эстафеты — это же мечта, а не сюжет! В отличие от командного спринта, где очной борьбы не состоялось, или от скиатлона, где Клебо окружали товарищи по команде, на этот раз все было в руках Александра. Это должна была быть лично его победа.

Большунов пытался не давать Клебо «рюкзачить» и пускал его вперед. Это, в конце концов, справедливо: Александр не только потратил гораздо больше сил, отыгрывая полминуты отрыва, но еще и бежал разделку, в то время как Клебо четыре дня отдыхал. Но норвежец не горел желанием тащить и буквально останавливался, пропуская Большунова. Оба ждали заключительного подъема.

Шансом Большунова был затяжной рывок в самый крутой подъем. Но там Клебо выглядел настолько свежо, что шанса уйти не было. А уже ближе к финишу, на последнем торчке, норвежец выдал свой фирменный спурт и ушел от Александра. В спринте норвежец сейчас без вопросов сильнейший в мире.

Ну а наша команда все равно — огромные молодцы. Для Мальцева и Якимушкина эта медаль — первая в карьере на чемпионатах мира. Для Червоткина — уже второе серебро, и он отработал его на двести процентов. Ну а Большунов уже собрал в Оберстдорфе полный комплект наград, после победы в скиатлоне и бронзы в командном спринте. Вряд ли Александр сейчас счастлив. Скорее всего, он прямо сейчас пошел тренироваться, чтобы в следующий раз Клебо все-таки обыграть.