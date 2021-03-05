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Отец Большунова считает, что Клебо получил слишком большой отрыв в эстафете

18:13
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Александр Большунов, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал выступление своего сына в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Сборная России заняла второе место. Победила команда Норвегии.

«Я не буду сегодня говорить, что Саша провел героическую гонку, — цитирует Большунова-старшего ТАСС 5 марта. — Просто он сумел сделать то, на что был способен в тот момент, — сказал Большунов-старший. — Было бы куда интересней, если бы он ушел на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть все по-другому, а сейчас просвет в 34 секунды перед Клебо пришлось сокращать. Да и на подъеме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал».

Большунов на четвертом этапе догнал Клебо, но незадолго до финиша норвежец оторвался от россиянина и обогнал его на 12 секунд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10846081

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