Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Победу в мужской лыжной эстафете 4х10 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе одержала сборная Норвегии. За норвежцев выступали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клебо.

Сборная России стала второй. В составе российской команды в гонке участвовали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

На последнем этапе за первое место для своих команд боролись Большунов и Клебо. Незадолго до финиша норвежец оторвался от соперника, опередив его на 12 секунд.

Третье место заняла сборная Франции (Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер).

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:52.39,0

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) — отставание 12,0

3. Франция (Юго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парис, Жюль Лапьер) — 1.12,6

4. Швеция (Юхан Хеггстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромо) — 1.16,5

5. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — 1.32,2

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хюваринен, Йони Мяки) — 1.49,4

Онлайн мужской эстафеты на чемпионате мира