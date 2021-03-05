Тренер сборной Норвегии Эрик Носсум 5 марта после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе прокомментировал эпизод с контактом Александра Большунова и Йоханнеса Клебо на последних метрах дистанции.

«Я не люблю, когда гонки доводят до таких развязок, это единственное, из-за чего мне приходится нервничать постоянно. Что по контакту Йоханнеса с Большуновым? Клебо не любит этого дерьма, он спокойно убежал, и на этом все закончилось», — заявил Носсум в интервью NRK.

Ранее 5 марта, норвежский портал NRK опубликовал стоп-кадр, на котором видно, как Большунов во время подъема в гору лыжей наступает на палку Клебо.

Перед последним этапом эстафеты сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал норвежца, но уступил Клебо в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

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