Тренер сборной России Крамер оценил методику мотивационный работы Вяльбе

Тренер сборной России Маркус Крамер 5 марта в интервью NRK рассказал, как президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе мотивировала женскую команду перед эстафетой на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Вчера Елена выступила перед девушками с прекрасной мотивационной речью. Как боссу ей приходится иногда даже давить, чтобы влиять на поведение людей. Мне кажется, у нее это прекрасно получается. Что она сказала? О прекрасных девушках в нашей команде, которые уже несколько раз входили в десятку лучших на чемпионате мира. Я увидел, как глаза девушек загорелись, как они были заинтересованы в положительном результате», — прзнался Крамер.

4 марта победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Сборная Швеции пришла к финишу шестой.

Для российских девушек это первая медаль на турнире.

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