СМИ обратили внимание на контакт Большунова с Клебо на последних метрах эстафеты

Норвежский портал NRK 5 марта после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе обратили внимание на контакт Александра Большунова и Йоханнеса Клебо на последних метрах дистанции.

Судя по стоп-кадру, Большунов во время работы в гору наступает лыжей на палку сопернику. Несмотря на контакт, Клебо никаких видимых повреждений инвентаря не получил и спокойно завершил гонку, финишировав первым.

После гонки норвежская сторона и представители Международной федерации лыжного спорта никакого заявления по данному эпизоду пока не сделали.

Перед последним этапом эстафеты сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал норвежца, но уступил Клебо в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

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