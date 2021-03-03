Анфиса Резцова: «Дай Бог, Большунов оклемается к эстафете»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала результаты мужской гонки на 15 км на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

3 марта победу в гонке одержал норвежец Ханс Кристер Холунн. Россиянин Александр Большунов — 4-й, Мальцев — 5-й.

«Отставание в 40 секунд — это много на пятнашке. Подсдулся немного. Конечно, жалко и обидно, были бы там какие-то секунды, но 43 — это большой проигрыш. Полагаю, что Саша немного подустал. Дай бог, чтобы к командной эстафете оклемался. Все-таки хочется, чтобы и ребята, и девчонки взяли там медальку», — сказала Резцова «СЭ».

(Екатерина Звенигородская)