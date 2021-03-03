Спицову перед скиатлоном поставили условие: не попадаешь в топ-6, на этом ЧМ больше не побежишь

Тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, почему Денис Спицов не выступил в скиатлоне на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам. По словам специалиста, спортсмену поставили жесткие условия, в результате чего он предпочел сосредоточиться на 15 км.

— Жалеете, что не настояли на выступлении Спицова в скиатлоне? — вопрос Бородавко.

— Я настаивал, но были выставлены очень жесткие условия. Поэтому решили сосредоточиться на профильной дисциплине. Но жизнь показала, что и Спицову не дали пробежать, и Белов провалился.

— А что за жесткие условия?

— Обязательное попадание в топ-6. Иначе чемпионат мира для него закончен. Время показало, что решение было ошибочным и стартовать должны те, кто завоевал право по ходу сезону, а не те, кому дают возможности проявить себя.

Напомним, что на тренировке накануне «разделки» Спицов упал и сломал руку.

(Владимир Иванов)