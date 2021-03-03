Тренер сборной России объяснил, что помешало Большунову в индивидуальной гонке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Россиянин Александр Большунов показал четвертый результат. Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунн. Его партнеры по команде Симен Крюгер и Харальд Амундсен показали второй и третий результаты соответственно.

«Трудно было выдержать сегодняшнюю гонку. Неизвестно по какой причине жюри приняло решение сегодня не солить трассу. А на улице 10 градусов тепла, большое количество людей прошло, и трасса просто посыпалась. Таким тяжелым спортсменам, как Александр приходилось трудно. Было видно, что по движению он не может выдать то, на что способен. Рассчитывали на то, что трассу будут солить, но вышло иначе», — сказал Бородавко «СЭ».

(Сергей Федоров)