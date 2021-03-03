Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал
16:11
Россиянин Александр Большунов показал четвертый результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунн. Его партнеры по команде Симен Крюгер и Харальд Амундсен показали второй и третий результаты соответственно.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6
4. Александр Большунов (Россия) — 43,7
5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7
6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3
11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5
12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1
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