Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал

Россиянин Александр Большунов показал четвертый результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунн. Его партнеры по команде Симен Крюгер и Харальд Амундсен показали второй и третий результаты соответственно.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33.48,7

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 20,2

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35,6

4. Александр Большунов (Россия) — 43,7

5. Артем Мальцев (Россия) — 50,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 55,3

11. Иван Якимушкин (Россия) — 1.7,5

12. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.12,1