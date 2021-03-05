Клебо рассказал, когда Большунов сможет его обогнать

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 5 марта в интервью NRK после победы в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе рассказал о борьбе с россиянином Александром Большуновым.

«Я начал очень спокойно, дал Большунову к себе подойти, чтобы вместе отправиться на заключительные километры дистанции. Гонка шла по моему сценарию. Что нужно сделать Большунову, чтобы сбросить меня с трона в спринтерских развязках? Больше работать», — заявил Клебо.

Перед последним этапом гонки сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал Йоханнеса Клебо, но уступил норвежцу в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

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