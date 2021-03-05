Деветьяров считает, что Большунов мог умотать Клебо по трассе в эстафете на ЧМ

Олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал итог мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

5 марта сборная России (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) заняла второе место, золото взяли норвежцы.

«Сегодня были сложные погодные условия, — сказал Девятьяров «СЭ». — Большунов, конечно, сделал все, что было возможно. Он достал Клебо, но чувствовалось, что норвежец ждал Александра, караулил момент. Все-таки Александр пока догонял его, тоже потерял силы. Если бы они вместе выходили на этап, то Александр умотал его где-нибудь на трассе. Ему пришлось догонять и тратить свои силы, поэтому такой финиш».

Девятьяров назвал второе место большим успехом для сборной России и считает, что эти серебряные медали с золотым отливом.

(Анастасия Пастернак)