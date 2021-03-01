Чемпион мира Кершоу рассказал о чувстве обиды за выступление россиянок в командном спринте на ЧМ в Германии

Чемпионат мира-2011 канадец Девон Кершоу 1 марта в подкасте FasterSkier подвел итоги женского командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Ступак очень сильно порадовала в командном спринте, особенно ходом. Но мне обидно за их выступление с Непряевой в общем. Наталья расстроила на финише, упустив медаль. Но не забываем, что она сломала руку недавно, для нее уже победа, что она смогла выступить на чемпионате мира», — заявил Кершоу.

28 февраля в Оберстдорфе победу в командном спринте отпраздновала сборная Швеции, вторыми стали швейцарки, а Непряева на последних метрах дистанции уступила «бронзу» словенке Анамарие Лампич.

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