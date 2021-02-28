Швеция выиграла женский командный спринт на ЧМ в Оберсдорфе. Россия стала четвертой
15:17
Сборная Швеции выиграла женский командный спринт на чемпионате мира в Оберсдорфе. Россия прибыла четвертой.
Российскую команду представляли Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Сборную России в мужском командном спринте представят Александр Большунов и Глеб Ретивых.
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
Командный спринт
1. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 16.27,9
2. Швейцария (Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих) — отставание 1,0
3. Словения (Ева Уревц, Анамария Лампич) — 3,5
4. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 4,0
5. США (Рози Бреннан, Сейди Бьорнсен) — 5,9
6. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 19,0
ЧМ по лыжным видам спорта: Россия и Норвегия сражаются в командном спринте. Live!
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