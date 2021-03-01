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Норвегия объявила состав на женскую индивидуальную гонку на ЧМ в Германии

13:14
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Тренерский штаб сборной Норвегии назвал состав на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает NRK 1 марта.

В гонке на 10 км выступят Тереза Йохауг, Тириль Венг, Рагниль Хага и Хелен Фоссесхольм.

Женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 15.15 (мск). Спортсменки пробегут две гонки коньковым стилем.

Ранее, 1 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что уже определились трое участниц на «индивидуалку» от России. Это Юлия Ступак, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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