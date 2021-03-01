Кершоу назвал Большунова убийцей после командного спринта в Оберстдорфе

Чемпионат мира-2011 канадец Девон Кершоу 1 марта в подкасте FasterSkier подвел итоги мужского командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мужской командный спринт и выступление России? Большунов — убийца, ему нужно минимум еще одно золото. Мы увидели в его исполнении великолепную гонку, Саша еще раз доказал, что он невероятный лыжник. Но у России лишь бронза, потому что это командная гонка. Я понимаю расстройство Большунова и недовольство результатом», — заявил Кершоу.

По окончании спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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