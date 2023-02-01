Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров надеется на скорый допуск к международным турнирам

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров надеется на скорый допуск россиян к международным турнирам.

«Я 17 лет выступал на Кубках мира и чемпионатах мира, поэтому этот год для меня новый. Настраивать себя на соревнования нужно тоже чуточку по-другому. Я не совсем доволен тем, как я подхожу к стартам, пока не могу сказать, что научился настраиваться на этапы Кубка России. Следующий сезон будет определяющим, хочется скорее вернуться на международную арену. Мы часто боремся за места на пьедестале на международных стартах, как бы это громко ни звучало, лучшие должны соревноваться с лучшими, поэтому хочется бегать там», — приводит слова Захарова ТАСС.

Также 35-летний спортсмен отметил, что мотивация у спортсменов на Кубке мира и на Кубке России совершенно разная.

«Конечно, слежу за Кубком мира. Но в конькобежном спорте сложно сравнивать секунды — катки везде разные, качество льда везде разное, не будем кривить душой, мотивация у спортсменов на Кубке мира и на Кубке России совершенно разная, особенно для тех, кто много лет подряд выступал только на международных стартах», — добавил он.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.