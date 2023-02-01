Шорт-трек
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 11:38

Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров надеется на скорый допуск к международным турнирам

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров надеется на скорый допуск россиян к международным турнирам.

«Я 17 лет выступал на Кубках мира и чемпионатах мира, поэтому этот год для меня новый. Настраивать себя на соревнования нужно тоже чуточку по-другому. Я не совсем доволен тем, как я подхожу к стартам, пока не могу сказать, что научился настраиваться на этапы Кубка России. Следующий сезон будет определяющим, хочется скорее вернуться на международную арену. Мы часто боремся за места на пьедестале на международных стартах, как бы это громко ни звучало, лучшие должны соревноваться с лучшими, поэтому хочется бегать там», — приводит слова Захарова ТАСС.

Также 35-летний спортсмен отметил, что мотивация у спортсменов на Кубке мира и на Кубке России совершенно разная.

«Конечно, слежу за Кубком мира. Но в конькобежном спорте сложно сравнивать секунды — катки везде разные, качество льда везде разное, не будем кривить душой, мотивация у спортсменов на Кубке мира и на Кубке России совершенно разная, особенно для тех, кто много лет подряд выступал только на международных стартах», — добавил он.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Сборная России по шорт-треку
Руслан Захаров
0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Африка вслед за Азией пригласит российских спортсменов на соревнования
Южная Корея потребует объяснений у ОСА из-за допуска россиян к Азиатским играм
ОКР указал на отсутствие единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России
В МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном
Президент ИИХФ заявил, что не будет терпеть давления в вопросе возможного возвращения российских сборных в международные турниры
«Понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра — мы». Интервью с Виктором Майгуровым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Союза конькобежцев Гуляев намерен предложить Виктору Ану вернуться в Россию
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости