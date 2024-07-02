Коньки
Новости
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 14:03

ISU включил россиян и белорусов в списки судей, но работать на турнирах им нельзя

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный союз конькобежцев (ISU) включил россиян и белорусов в списки судей и стартеров на турнирах по конькобежному спорту и шорт-треку под эгидой организации на следующий сезон. Окончательно они будут утверждены позднее и вступят в силу 1 августа 2024 года.

При этом в ISU подчеркнули, что официальные лица Союза конькобежцев России (СКР), несмотря на включение в списки, не могут быть приглашены и назначены на соревнования и другие мероприятия под эгидой организации, поскольку все еще действует предыдущее решение от 1 марта 2022 года об отстранении от участия в международных стартах.

Источник: https://www.isu.org/
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Гуляев: «Визу получил, завтра вылетаю на конгресс»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости