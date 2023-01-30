Глава Союза конькобежцев Гуляев намерен предложить Виктору Ану вернуться в Россию

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев намерен в ближайшее время связаться с ищущим работу в Корее шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Аном.

«Все знают причины отъезда Виктора из нашей страны, он является гражданином России и был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас. Но его жена выступала категорически за то, чтобы вернуться обратно в Южную Корею. Мы с ним свяжемся обязательно, и я сделаю ему определенный посыл. В качестве проброса», — сказал Гуляев ТАСС.

Гуляев уверен, что если бы Виктор Ан работал в российском шорт-треке, то принес бы большую пользу.

«Но пока никаких разговоров и переговоров на тему его возвращения не было. Я отслеживал ситуацию с его участием в том конкурсе, и, зная отношение к нему местной спортивной общественности и ассоциации тренеров, предполагал, что результат будет именно таким», — добавил Гуляев.

Виктор Ан (Ан Хен Су) получил российское гражданство в 2011 году, до этого он представлял Корею. Шорт-трекист выступал за сборную России на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медаль.