Елистратов занял второе место на этапе Кубка мира в Пекине

Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай).

Елистратов показал результат 1 минута 26,387 секунды. Первое место занял Хван Дэ Хон из Кореи (1.26,020). Замкнул тройку Паскаль Дион из Канады (1.26,621).

У женщин в соревновании на той же дистанции победу одержала Сюзанне Схултинг из Нидерландов (1.28,275). На втором месте Ким Чи Йо из Кореи (1.28,351). Третью позицию заняла Кристен Сантос из США (1.28,433).

Россиянки Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Вострикова заняли шестое, седьмое и восьмое место соответственно.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 1.26,020

2. Семен Елистратов (Россия) — 1.26,387

3. Паскаль Дион (Канада) — 1.26,621

4. Казуки Йосинага (Япония) — 1.26,622

5. Адил Галиахметов (Казахстан) — 1.27,264

7. Денис Айрапетян (Россия) — 1.45,130

Женщины

1 000 м

1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 1.28,275

2. Ким Чи Йо (Корея) — 1.28,351

3. Кристен Сантос (США) — 1.28,433

4. Арианна Фонтана (Италия) — 1.28,984

5. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.51,038

6. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,198

7. Софья Просвирнова (Россия) — 1.29,229

8. Анна Вострикова (Россия) — 1.29,232