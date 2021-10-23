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Елистратов занял первое место на этапе Кубка мира в Пекине

11:26
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Россиянин Семен Елистратов стал победителем на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине.

Елистратов показал результат 2 минуты 18,285 секунды. Второе место у Адиля Галиахметова из Казахстана, замкнул тройку китаец Ань Кай.

Другой россиянин Денис Айрапетян занял итоговое 11-е место, Владимир Балбеков выбыл на стадии 1/4 финала.

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Сергей Разин все материалы автора
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