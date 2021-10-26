Американка намеренно сбила россиянку Просвирнову на соревнованиях по шорт-треку в Китае

Комментатор Губерниев сообщил об инциденте на Кубке мира по шорт-треку с участием россиянки. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Шорт-трек, Кубок мира в Пекине! — написал Губерниев. — Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете! Просто взяла и сбила с ног... Судья, кстати из США, ничего не заметил!»

На Кубке мира в Пекине женская сборная России заняла седьмое место в эстафете. Победила команда Китая.