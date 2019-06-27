Зыкова завоевала золотую медаль Европейских игр

Россиянка Юлия Зыкова стала чемпионкой Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений.

Зыкова в финале набрала 459,6 балла. Второе место заняла чешка Никола Мазурова (453,9), бронзу взяла еще одна россиянка Полина Хорошева (444,0).

Золото Зыковой стало для российской команды 30-м.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в столице Белоруссии с 21 июня по 1 июля.