Мората продлит контракт с "Ювентусом" до 2020 года

"Ювентус" предложил нападающему Альваро Морате новый контракт, сообщает Tuttosport. Соглашение будет рассчитано до 2020 года, зарплата форварда поднимется до 4 миллионов евро за сезон. Руководство "Старой синьоры" предполагает, что именно столько 22-летнему игроку может предложить "Реал". Напомним, Мората является воспитанником "Королевского клуба", откуда минувшим летом и перебрался в Турин. В 45 матчах во всех турнирах на его счету 14 голов и 5 результативных передач. "Реал" имеет опцию обратного выкупа нападающего за 30 миллионов евро в 2016 году и за 35 миллионов в 2017-м. Но "Ювентус" уже объявил, что хочет оставить футболиста у себя.