Голландским арбитрам заплатят за март, апрель и май

Королевский футбольной союз решил произвести авансовые выплаты голландским арбитрам и их ассистентам, сообщили «СЭ» коллеги из ELF Voetbal, также входящего в Ассоциацию европейских спортивных изданий. Базовые месячные зарплаты у судей небольшие — варьируются от 25 до 400 евро. У многих рефери, чья жизнь зависела от гонораров за игры, начались финансовые проблемы.

Точная сумма выплат не разглашается. Известно только, что деньги переведут за три месяца — март, апрель и май. Обычно судья высшей лиги может рассчитывать на 3340 евро за матч, ассистент — на 1670. Видеоарбитры получают от 1075 до 1670 евро.

Некоторые из футбольных судей имеют дополнительные доходы. Например, Бьерн Кайперс владеет крупным супермаркетом, а Данни Маккели служит в полиции. У Баса Найхайса свои ферма и пекарня, также он читает лекции. Своя фирма у Сердара Гезюбюйюка.

Ранее схему авансовых платежей решил использовать Российский футбольный союз, который переведет арбитрам премьер-лиги и первого дивизиона по одному гонорару в апреле и мае. То есть у нас каждый рефери РПЛ может в общей сложности рассчитывать на 230 тысяч рублей, а ассистент — на 110 тысяч (в первой лиге — на 70 тысяч и 34 тысячи соответственно). Потом РФС вычтет эти деньги из будущих гонораров. Кроме того, судьям РПЛ платят по 30 тысяч рублей в виде ежемесячной зарплаты, ФНЛ — по 10 тысяч. (Александр Бобров)