Роман Терюшков: «Химки» теряют около 50 миллионов из-за отсутствия зрителей»

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на ограничения Роспотребнадзором проведения массовых мероприятий по всей стране.

«Мы действительно обеспокоены увеличением числа заболевших, — сказал Терюшков «СЭ». — Понятно, что каждый глава региона самостоятельно принимает решение относительно того, проводить мероприятия со зрителями или нет. На данном этапе у нас действует ограничение — 500 человек. Новых постановлений губернатора на территории Московской области не было. Мы печемся о здоровье наших зрителей, поэтому если ситуация не позволит проводить массовые мероприятия со зрителями, то будем отменять. Пройдем осеннее обострение, главное, что все будут здоровы».

Бывший министр спорта Московской области подчеркнул, что продажа билетов — одна из статей дохода «Химок».

«Безусловно, мы недополучаем большие деньги, порядка 50 миллионов. Но здесь речь идет о безопасности. Если массовые скопления стоит отменить — будем отменять. Главное, чтобы игры не останавливались», — заявил Терюшков.