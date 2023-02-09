«Динамо» заработает 1 миллиард рублей за год по новому контракту с букмекером

По информации «СЭ», «Динамо» заработает 1 миллиард рублей за год по новому контракту с букмекерской компанией.

Московский клуб после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

В прошлом сезоне динамовцы дошли до финала Кубка России, где проиграли «Спартаку» со счетом 1:2.

5 марта в Москве в 18-м туре РПЛ команда Славиши Йокановича дома сыграет против «Крыльев Советов».