В «Спартаке» отреагировали на слив документов с финансовыми данными клуба

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о финансовой деятельности клуба. Подобные данные слил в сеть Telegram-канала BlackMirror. Источник уверяет, что информация взята из архивов владельца клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой с более чем 10 тысячью писем с 2016 по 2020 год.

«Мы были удивлены как временем появления этой информации, так и ее содержанию. Очевидно, что присутствие «Спартака» в непосредственной близости к первому месту турнирной таблицы кого-то раздражает. К тому же, часть опубликованной информации вызывает удивление и вопросы», — сказал Фетисов.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» также добавил: «Лично я никогда не видел опубликованных сегодня документов, и цифры в них не соответствуют действительности. Например, финансовая и управленческая отчетность в клубе ведется в рублях, а не в валюте. Так же непонятно, к какой категории относить, например, трансферы Джикии и Зобнина: эти футболисты все еще играют, клуб не намерен с ними расставаться. Является ли это убытком, даже учитывая то, что за них были заплачены солидные деньги? Еще отмечу, что за 16 лет рубль подешевел в два с половиной раза относительно того же евро. В общем, эти цифры точно не соответствуют действительности».

По данным Telegram-канала, в частности, с 2004 года «Спартак» понес убытки в размере 276 миллионов евро от трансферов футболистов. По его выводам, столичный клуб — один из худших в Тинькофф РПЛ по росту стоимости игроков.

(Артем Калинин)