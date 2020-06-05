Немецкому футболисту «Динамо» неприятно слышать, сколько за него заплатили

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью немецкому изданию Kicker порассуждал о суммах трансферов в футболе. Бело-голубые заплатили дортмундской «Боруссии» 20 миллионов евро. 26-летний немец забил 7 голов в 15 матчах за «Динамо».

— Как думаете, как коронакризис скажется на финансах в футболе?

— Мне трудно судить об этом. Но уверен, что суммы трансферов уменьшатся, что я лично только одобрил бы.

— Вас покупали за 20 миллионов евро — сначала дортмундская «Боруссия» у «Фрайбурга», а потом московское «Динамо».

— Говорю откровенно: мне это неприятно слышать. Хотя мы, игроки, не можем ничего сделать с суммами, которые за нас платят. И все же по моим представлениям это слишком много.

— Переход в «Динамо» был правильным шагом?

— Я не сожалею о переезде. Получаю много игровой практики, которой был лишен в последнее время в Дортмунде. В «Динамо» я снова получил ощущение, что во мне нуждаются.