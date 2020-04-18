Зарплата арбитров в Мексике в три раза выше, чем в России

Несмотря на приостановку всех футбольных соревнований, мексиканские судьи продолжают получать регулярную зарплату, сообщил глава судейской комиссии Артуро Брисио.

Тем, кто входит в число рефери ФИФА, платят по 33 тысячи песо. Сегодня это чуть больше 100 тысяч рублей. Для сравнения: зарплата российских арбитров премьер-лиги равна 30 тысячам рублей.

Те мексиканцы, кто не имеет права работать на международных матчах, могут рассчитывать на 25 тысяч песо (примерно 78 тысяч рублей), сообщает Record. Что касается гонораров за проведенные матчи, то каждый из них приносит судье по 40 тысяч песо (125 тысяч рублей). В России — 115 тысяч. (Александр Бобров)