В «Локомотиве» оценили ущерб из-за пандемии коронавируса в сотни миллионов

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, сколько клуб потерял из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

— То, что в этих условиях клуб будет проводить взвешенную финансово-экономическую политику, это однозначно, — цитирует Мещерякова РИА Новости. — Существенная работа по оптимизации расходов в клубе уже ведется, потому что надо открыто говорить не только о недополученных средствах от внешних спонсорских контрактов, но и о том, что клуб потерял существенную часть средств от «матчдэя» и от других своих коммерческих проектов, а это сотни миллионов рублей.