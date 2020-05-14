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В «Локомотиве» оценили ущерб из-за пандемии коронавируса в сотни миллионов

18:05
Кассы &quot;РЖД Арены&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кассы &quot;РЖД Арены&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, сколько клуб потерял из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

— То, что в этих условиях клуб будет проводить взвешенную финансово-экономическую политику, это однозначно, — цитирует Мещерякова РИА Новости. — Существенная работа по оптимизации расходов в клубе уже ведется, потому что надо открыто говорить не только о недополученных средствах от внешних спонсорских контрактов, но и о том, что клуб потерял существенную часть средств от «матчдэя» и от других своих коммерческих проектов, а это сотни миллионов рублей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200514/1571447464.html

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