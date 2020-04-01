Роман Бабаев: «Игроки ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что клуб договорился с игроками о временном снижении зарплат на время паузы в чемпионате. Он также выступил за доигровку сезона РПЛ.

— В «Спартаке» футболисты согласились на временное снижение зарплаты на 40 процентов. А как обстоят дела в ЦСКА?

— Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе проблем не возникнет.

— То есть игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты?

— Конечно, конечно.

— Будет ли доигран сезон?

— Я очень надеюсь, что будет. Конечно, все зависит от ситуации с коронавирусом. Хочется верить, что в ближайшее время он пойдет на спад. Приоритет — безусловно, здоровье людей. Тут даже двух мнений быть не может. Если нам всем удастся победить пандемию, преодолеть ее, то однозначно надо доигрывать. Даже если придется это делать летом. Насколько я знаю, у УЕФА здесь позиция четкая. ЦСКА за доигровку.

— Когда, по вашим прогнозам, сезон может возобновиться?

— Думаю, если эпидемиологическая ситуация позволит, то возобновим сезон в июне. Не раньше.

— Если сезон не будет доигран, и признают текущие результаты итоговыми, то ЦСКА окажется на пятом месте, без Лиги чемпионов...

— Дело не только в ЦСКА. Здесь возникает очень много технических вопросов. Кто остается, кто вылетает и так далее. Очень бы не хотелось думать сейчас на эту тему. Пока исходим из того, что нужно доиграть сезон до конца. Думаю, все станет понятномаксимумчерез месяц. После этого уже руководители РФС, РПЛ соберутся и примут решение по принципу — из двух зол выбирай меньшее. Сейчас нет смысла гадать, обсуждать варианты. (Виталий Айрапетов)