Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, высказался на тему финансирования клуба.

— Сейчас распространен тезис, что Семин не был готов к снижению клубного бюджета. Так были или нет? — вопрос экс-главному тренеру железнодорожников.

— Семин ко всему готов. Я работал и в «Мордовии», где мы тренировались на сгоревшей базе, и в «Габале», и в «Анжи». Нужно только разговаривать со мной честно. И исходить из интересов футбола.

Кстати, бюджет — понятие слишком общее. Его надо разделить на составляющие. И понять, какая часть расходов уходила на команду, а какая — на другие вещи: обслуживание стадиона, питание в ложах, «Казанку», школу. Чтобы люди не думали, что все деньги, выделяемые «Локомотиву», направляются одной лишь первому составу.

И у бюджета есть не только расходная часть, но и доходная. Она тоже у нас должна быть не маленькая — с учетом значительного роста посещаемости в последние годы. Хотелось бы только узнать, что Кикнадзе сумел за счет этого увеличения заработать. Для клуба, а не для себя.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь