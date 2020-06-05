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Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

12:33
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.

35-летний Португалец стал третьим спортсменом, кому удалось пробить данную отметку. Ранее спортсменами-миллиардерами стали гольфист Тайгер Вудс (в 2009 году) и боксер Флойд Мейвезер (в 2017 году).

За свою 17-летнюю профессиональную карьеру Роналду заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты в различных клубах, с учетом нынешнего контракта с «Ювентусом» ожидается, что форвард заработает 765 миллионов долларов к июню 2022 года. Остальные средства португалец заработал благодаря спонсорским контрактам.

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