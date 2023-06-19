Стали известны детали контракта Месси с Саудовской Аравией, аргентинец получит 25 миллионов долларов за три года

Стали известны детали соглашения аргентинского форварда Лионеля Месси с Саудовской Аравией, который был подписан в 2021 году, и направлен на развитие туризма в стране.

По информации издания The New York Times, Месси может получить до 25 миллионов долларов за три года контракта. В обязанности нападающего входят несколько рекламных выступлений, несколько постов в социальных сетях и несколько оплачиваемых отпусков.

Обязательства форварда по контракту:

1) 2 миллиона долларов за один семейный отпуск в год продолжительностью пять дней или два отпуска в год по три дня каждый. (Путевые расходы и проживание в пятизвездочном отеле для Месси и до 20 членов его семьи/друзей при этом оплачивает правительство Саудовской Аравии).

2) 2 миллиона долларов за продвижение Саудовской Аравии в аккаунтах в социальных сетях 10 раз в год, отдельно от рекламы его отпуска в королевстве.

3) Около 2 миллионов долларов за участие в ежегодной туристической кампании.

4) 2 миллиона долларов в год за участие в благотворительных акциях и выступлениях.

Также в документе прописано условие, по которому Месси не может говорить ничего, что могло бы запятнать репутацию Саудовской Аравии.