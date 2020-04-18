Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева прокомментировала экономическую ситуацию в спорте. Именитая гандболистка сообщила, что нормально восприняла урезание зарплаты на 30 процентов и спрогнозировала дальнейшее развитие событие.

— Переживет ли гандбол пандемию и последующий экономический кризис?

— Возможно, зарплаты уже не будут прежними. Бюджеты урежут. Пауза скажется максимально плохо. Но спорт любят многие, и я не думаю, что случится что-то настолько плохое, что какие-то виды вообще исчезнут. Хотя определенные проблемы наверняка будут.

— Вам зарплату уже сократили?

— Да, на 30 процентов.

— Как отреагировали? Вот некоторые футболисты не согласны, Юрий Семин сказал, что игроков нельзя обижать.

— Я спокойно отреагировала. Знаю, что происходит в других клубах и у нас все более или менее нормально. Это еще минимальный процент, который могут снять.

А футболисты должны понимать, что игр нет, дохода нет и клубам сейчас реально тяжело. Чтобы держаться на плаву, нужно чем-то жертвовать. (Владимир Иванов)

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