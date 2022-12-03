ЧМ-2022: судьи «украли» у сборной Уругвая 13 миллионов долларов

Две судейские ошибки, допущенные арбитрами в играх Португалия — Уругвай (2:0) и Гана — Уругвай (0:2), стоили команде Луиса Суареса и Эдинсона Кавани места в 1/8 финала. Уругвайцы прекратили выступление на чемпионате мира-2022 и понесли существенные финансовые потери. Выход в следующий этап принес бы им бонус от ФИФА в размере 13 миллионов долларов.

Напомним, что матчи 2-го и 3-го тура судили Алиреза Фагани (представляет Иран, живет и работает в Австралии) и Даниэль Зиберт (Германия).

Фагани в конце встречи между португальцами и уругвайцами ошибочно назначил 11-метровый удар после контакта мяча с рукой Хосе Хименеса. Бруну Фернандеш забил гол.

На 57-й минуте игры ганцев с уругвайцами Зиберт ошибочно не назначил 11-метровый удар за фол на Дарвине Нуньесе. На 59-й минуте после вмешательства ВАР решение судьи ошибочно оставлено в силе. Не выполнен пенальти, не забит гол (не факт, что он был бы забит, но у уругвайцев был бы шанс).

Таким образом, оба вердикта арбитров повлияли на ход и результаты матчей и ситуацию в таблице. В результате сборная Уругвая не вышла из группы.