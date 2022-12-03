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Судейство

Сегодня, 16:13

ЧМ-2022: судьи «украли» у сборной Уругвая 13 миллионов долларов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эдинсон Кавани и Луис Суарес.
Фото AFP

Две судейские ошибки, допущенные арбитрами в играх Португалия — Уругвай (2:0) и Гана — Уругвай (0:2), стоили команде Луиса Суареса и Эдинсона Кавани места в 1/8 финала. Уругвайцы прекратили выступление на чемпионате мира-2022 и понесли существенные финансовые потери. Выход в следующий этап принес бы им бонус от ФИФА в размере 13 миллионов долларов.

Игроки сборной Уругвая обращаются к&nbsp;арбитру в&nbsp;матче против Ганы на&nbsp;ЧМ-2022. Скандал на ЧМ: судьи в двух матчах «прибили» Уругвай. Кто за это ответит?

Напомним, что матчи 2-го и 3-го тура судили Алиреза Фагани (представляет Иран, живет и работает в Австралии) и Даниэль Зиберт (Германия).

Фагани в конце встречи между португальцами и уругвайцами ошибочно назначил 11-метровый удар после контакта мяча с рукой Хосе Хименеса. Бруну Фернандеш забил гол.

На 57-й минуте игры ганцев с уругвайцами Зиберт ошибочно не назначил 11-метровый удар за фол на Дарвине Нуньесе. На 59-й минуте после вмешательства ВАР решение судьи ошибочно оставлено в силе. Не выполнен пенальти, не забит гол (не факт, что он был бы забит, но у уругвайцев был бы шанс).

Таким образом, оба вердикта арбитров повлияли на ход и результаты матчей и ситуацию в таблице. В результате сборная Уругвая не вышла из группы.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уругвая по футболу
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