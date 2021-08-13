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Вылет «Рубина» и «Сочи» из еврокубков, сколько заплатят олимпийцам и другие новости дня

02:30
Футболисты «Рубина».
Футболисты «Рубина».

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 12 августа.

«Рубин» вылетел из еврокубков: ноль голов, убитое поле, молчащие фанаты. Не спас даже пенальти

Бесславный вылет команды Слуцкого.

Черная неделя нашего футбола. «Сочи» тоже вылетел из еврокубков

Команда Владимира Федотова уступила в серии пенальти «Партизану».

Рейтинг УЕФА: российские клубы отдали восьмое место шотландцам. Нас ждет катастрофа

Российское представительство в еврокубках-2021/22 уменьшилось с пяти до трех команд, а в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши клубы опустились на девятое место.

Россия заплатит олимпийцам 5,5 миллиона долларов. Зачем им еще 36 орденов?

Наша страна — пятая в мире не только по золоту Токио-2020, но и по суммарным выплатам призерам Игр.

Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина

«СЭ» выделяет главные тезисы.

Есть ли жизнь без Месси и Рамоса? Чемпионат Испании стартует на фоне войны «Реала» и «Барселоны» с ла лигой

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Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера

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Захаряном интересуются «Лейпциг» и «Челси». Что стоит за этой информацией

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У Ласицкене после снимка с Магучих — проблемы с американской визой. Украинке тоже несладко

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«Не стремились к возвращению в НБА. ЦСКА — лучший вариант для Шведа». Детали перехода лучшего снайпера Евролиги

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У Витории — одна победа в пяти матчах. Это худший старт в российской истории «Спартака»

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«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду

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«Даже в Америке не видел таких габаритных команд, как «Авангард». Интервью главного новичка чемпионов

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