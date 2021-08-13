Вылет «Рубина» и «Сочи» из еврокубков, сколько заплатят олимпийцам и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 12 августа.
«Рубин» вылетел из еврокубков: ноль голов, убитое поле, молчащие фанаты. Не спас даже пенальти
Бесславный вылет команды Слуцкого.
Команда Владимира Федотова уступила в серии пенальти «Партизану».
Российское представительство в еврокубках-2021/22 уменьшилось с пяти до трех команд, а в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши клубы опустились на девятое место.
Наша страна — пятая в мире не только по золоту Токио-2020, но и по суммарным выплатам призерам Игр.
«СЭ» выделяет главные тезисы.
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