Вылет «Рубина» и «Сочи» из еврокубков, сколько заплатят олимпийцам и другие новости дня

Бесславный вылет команды Слуцкого.

Команда Владимира Федотова уступила в серии пенальти «Партизану».

Российское представительство в еврокубках-2021/22 уменьшилось с пяти до трех команд, а в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши клубы опустились на девятое место.

Наша страна — пятая в мире не только по золоту Токио-2020, но и по суммарным выплатам призерам Игр.

«СЭ» выделяет главные тезисы.