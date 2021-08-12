Пресс-конференция Месси в «ПСЖ», реакция на вылет «Спартака» из ЛЧ, «Челси» победил в Суперкубке УЕФА

«ПСЖ» представил своего самого звездного новичка.

Капитан красно-белых после матча в Лиссабоне ответил на вопросы «СЭ».

Обозреватель «СЭ» — об итогах матчей с «Бенфикой» и обо всем, что в последнее время происходило с красно-белыми.

Драматичный розыгрыш европейского Суперкубка завершился триумфом «Челси».

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов — о поражении красно-белых в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».