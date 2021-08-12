Пресс-конференция Месси в «ПСЖ», реакция на вылет «Спартака» из ЛЧ, «Челси» победил в Суперкубке УЕФА
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 августа.
Месси в Париже: цель — побеждать всегда, мечта — Лига чемпионов
«ПСЖ» представил своего самого звездного новичка.
Капитан красно-белых после матча в Лиссабоне ответил на вопросы «СЭ».
Обозреватель «СЭ» — об итогах матчей с «Бенфикой» и обо всем, что в последнее время происходило с красно-белыми.
Драматичный розыгрыш европейского Суперкубка завершился триумфом «Челси».
Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов — о поражении красно-белых в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».
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