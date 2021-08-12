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Пресс-конференция Месси в «ПСЖ», реакция на вылет «Спартака» из ЛЧ, «Челси» победил в Суперкубке УЕФА

02:00
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 августа.

Месси в Париже: цель — побеждать всегда, мечта — Лига чемпионов

«ПСЖ» представил своего самого звездного новичка.

«Нужно не провалиться в психологическую яму и двигаться вперед». Джикия — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов

Капитан красно-белых после матча в Лиссабоне ответил на вопросы «СЭ».

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