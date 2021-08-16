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Ничья «Локо» и «Зенита», разбор работы Карасева, «Ман Сити» проиграл в первом туре

01:45
Эпизод из матча «Локомотив» — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эпизод из матча «Локомотив» — «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 августа.

Сумасшедшая развязка в Черкизове. «Зенит» чуть не выиграл в меньшинстве у «Локо»

В центральном матче 4-го тура РПЛ чемпион вдесятером сделал ничью в гостях у одного из главных преследователей.

На Евро-2020 Карасев судил лучше. Правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита»?

Арбитр Сергей Карасев впервые в этом сезоне работал на игре РПЛ.

Нет Кейна — есть Сон. Гвардиола проиграл все четыре матча на новом стадионе «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» начал новый сезон с поражения.

«В Токио мы шумели громче, чем другие, несмотря на травлю». Нагорный — об Играх-2020

Гостем «СЭ» стал один из героев Олимпиады гимнаст Никита Нагорный, завоевавший на Играх одну золотую и две бронзовые награды.

Умер один из лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер

Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Эра без Месси началась для «Барселоны» с победы. Пике спас клуб и забил, Брэйтуэйт стал героем «Камп Ноу»

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«Рубин» в погоне за «Зенитом»: казанцы спасли ничью с «Крыльями» и делят первое место

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