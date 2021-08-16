Ничья «Локо» и «Зенита», разбор работы Карасева, «Ман Сити» проиграл в первом туре

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 августа.

В центральном матче 4-го тура РПЛ чемпион вдесятером сделал ничью в гостях у одного из главных преследователей.

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