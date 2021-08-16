Ничья «Локо» и «Зенита», разбор работы Карасева, «Ман Сити» проиграл в первом туре
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 августа.
Сумасшедшая развязка в Черкизове. «Зенит» чуть не выиграл в меньшинстве у «Локо»
В центральном матче 4-го тура РПЛ чемпион вдесятером сделал ничью в гостях у одного из главных преследователей.
Арбитр Сергей Карасев впервые в этом сезоне работал на игре РПЛ.
«Манчестер Сити» начал новый сезон с поражения.
Гостем «СЭ» стал один из героев Олимпиады гимнаст Никита Нагорный, завоевавший на Играх одну золотую и две бронзовые награды.
Умер бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
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