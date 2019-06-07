В России доказали договорняк, Дзюба взорвал про Карреру, Фергюсон пообещал уничтожить Хабиба

"Чайка" победила "Черноморец" и обошла "Урожай". Теперь делом занимается РФС, а КДК уже вынес первые решения. Фото "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 7 июня.

ПРЕЦЕДЕНТ. Два миллиона рублей за поражение. Подробности договорняка "Чайка" – "Черноморец"

КДК РФС принял первые решения по делу о матче ПФЛ "Чайка" – "Черноморец" (3:1). Три футболиста "Черноморца" отстранены от футбола на три года. Главный тренер клуба – на год. "СЭ" стали известны подробности скандального матча.

РПП. Владимир Быстров: "На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет"

Не так много героев "Разговора по пятницам", к которым приходим второй раз. Пожалуй, хватит пальцев одной руки. Владимир Быстров – в традиционной рубрике "СЭ". Второй раз.

БОМБА. Илья Брызгалов: "Топ-игроки НХЛ – одни русские. А как золото брать – где они?"

Большое интервью чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова – о сборной России, финском хоккее, пиве, НХЛ и финале Кубка Стэнли. У Игоря Еронко получилась бомба.

ТРАНСФЕР. Дмитрий Кагарлицкий: "Не просил 140 миллионов у "Динамо". От него так и не поступило предложения"

СКА подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22. После заключения договора Кагарлицкий дал "СЭ" интервью – о новом клубе, Вадиме Шипачеве​ и зарплатах.

УГРОЗЫ. Тони Фергюсон: "Так изобью Хабиба, что он описается"

Возвращение Тони Фергюсона – главное событие лета в UFC. Его бой с Дональдом Серроне – мега-событие, которое не пропустит ни один фанат смешанных единоборств. Перед поединком, который состоится 8 июня, Тони в эксклюзивном интервью поделился с "СЭ" мыслями о самом бое, о Хабибе Нурмагомедове, Коноре Макгрегоре, Федоре Емельяненко и всех актуальных делах, которые происходят сейчас в UFC.

АРТИСТ. Артем Дзюба: о Каррере и Глушакове, Ракицком и Заболотном

Артем Дзюба – король сезона. Форвард "Зенита" стал лучшим и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание. Ранее мы уже публиковали крутую фотосессию игрока, а сегодня – видеоверсия интервью.

СОХРАНЯЙ. "Спартак" и ЦСКА встретятся в 6-м туре. Полный календарь чемпионата России-2019/20

Стали известны даты проведения матчей чемпионата России 2019/20. Первый тур пройдет 14 июля, а 30-й – 17 мая. Точные даты будут названы позже.

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