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Триумф теннисиста Медведева в Лондоне, Василевский — первый голкипер НХЛ, перспективы наших клубов в ЛЧ

20:00
Даниил Медведев. Фото Glyn KIRK, AFP
Даниил Медведев. Фото Glyn KIRK, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 23 ноября.

Медведев — король королей. Даниил покорил Итоговый турнир

Он стал первым среди элиты.

Василевский — первый. В Америке поставили русского вратаря выше всех в НХЛ

В североамериканской лиге обновили рейтинг голкиперов.

«Перспективы в Лиге чемпионов? Многое решится в матче с «Севильей». Мусаев и Сулейманов — о предстоящей игре в группе Лиги чемпионов

Пресс-конференцич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».

«Он один из лучших в мире». Все победы Медведева в Лондоне

Россиянин обыграл на ATP Finals трех соперников из топ-3 — Джоковича, Надаля и Тима.

Губерниев поддержал русского футболиста из США, который не встал на колено и был отстранен от матчей

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поддержал полузащитника «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, который перед началом матча не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter за то был отстранен от игры.

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