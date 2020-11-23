Триумф теннисиста Медведева в Лондоне, Василевский — первый голкипер НХЛ, перспективы наших клубов в ЛЧ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 23 ноября.
Медведев — король королей. Даниил покорил Итоговый турнир
Он стал первым среди элиты.
В североамериканской лиге обновили рейтинг голкиперов.
Пресс-конференцич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».
Россиянин обыграл на ATP Finals трех соперников из топ-3 — Джоковича, Надаля и Тима.
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поддержал полузащитника «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, который перед началом матча не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter за то был отстранен от игры.
Толкотня у пьедестала. Рабинер — о первом круге чемпионата Россиичитать >
Мишин обогнал Тутберидзе. Почему Профессор — лучший тренер России на данный моментчитать >
Баста — о Карпине: «Не ассоциирую его ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов»читать >
Экспертно-судейская комиссия признала ошибку Москалева в матче «Зенит» — «Краснодар»читать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю