Он стал первым среди элиты.

В североамериканской лиге обновили рейтинг голкиперов.

Пресс-конференцич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».

Россиянин обыграл на ATP Finals трех соперников из топ-3 — Джоковича, Надаля и Тима.

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поддержал полузащитника «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, который перед началом матча не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter за то был отстранен от игры.