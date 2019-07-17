"Спартак" везет икру из Голландии, "Юве" собирает суперкоманду, Кокорин и Мамаев играют в футбол

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 17 июля.

ИНСАЙДЫ О ГИЛЬЕРМЕ. "Спартак" охладел, "Зенит" вряд ли, "Локомотив" пока ближе

Главная трансферная тема среды – интерес к 33-летнему голкиперу "Локомотива" Гильерме теперь якобы помимо "Спартака" проявляет и "Зенит". Вот что нам удалось узнать по этому поводу.

ИКРА? Перейро и "Спартак". Взгляд на трансфер из Голландии

Во вторник голландский сайт Voetbal International сообщил о том, что "Спартак" может приобрести 24-летнего полузащитника ПСВ Гастона Перейро. Автор заметки Реон Буринга рассказал "СЭ" о деталях переговоров и о самом хавбеке.

СКАНДАЛ? Кокорин и Мамаев играют в футбол на зоне

Сегодня Телеграмм-канал "Мэш" выложил видео, на котором видно, как заключенные исправительной колонии общего режима №4, расположенной в Белгородской области Александр Кокорин и Павел Мамаев играют в футбол. В коротком 50-секундном ролике видно, что футболисты занимаются либо с другими осужденными, либо с сотрудниками колонии. При этом Кокорин и Мамаев в разных манишках, то есть – в разных командах.

ВЕЧНАЯ ТЕМА. Егоров, Москалев и другие: судейство по понятиям?

Чемпионат России только начался, а от работы уже отстранен первый арбитр – Владимир Москалев, который судил матч 1-го тура "Спартак" – "Сочи" (1:0). Но не только в этой встрече были спорные моменты.

ГОСТЬ. Зарплата новичка НХЛ из России – 874 тысячи. Сколько из этих денег он получает на руки?

Большое интервью защитника "Аризоны" Ильи Любушкина о дебюте в Национальной хоккейной лиге. Большая часть беседы – о деньгах, о жизни в США и звездах заокеанской лиги.

БУФФОН ВОЗЬМЕТ ЛЧ?! Де Лигт – последний штрих. "Ювентус" собирает команду мечты

На этой неделе чемпион Италии должен завершить оформление трансфера центрального защитника Маттейса де Лигта, приобретение которого у "Аякса" обойдется в 70-75 миллионов евро. Вечером во вторник футболист прилетел в Турин. "СЭ" – о готовности "Ювентуса" выиграть Лигу чемпионов.

ДИКОСТЬ. Кузнецову не пускают в США. Это скандал?

Экс-вторая ракетка мира, победительница двух турниров "Большого шлема" Светлана Кузнецова пожаловалась в своем Инстаграме на то, что ей не дают американскую визу. Паспорт теннисистки с февраля лежит в посольстве США в Москве, но на все вопросы ей отвечают: "Ваше дело на рассмотрении". С подобными проблемами из-за дипломатической войны между Россией и Соединенными штатами сталкиваются сотни людей. Однако для спортсменов топ-уровня, которые не имеют возможности переносить свои поездки, это грандиозная головная боль.

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