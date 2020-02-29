«Спартак» обыграл «Динамо», Большунов вернулся на пьедестал, у ЦСКА старые проблемы

Впечатления Дмитрия Зеленова из Петровского парка, где красно-белые победили бело-голубых (2:0).

Мадридцы и каталонцы подходят к ключевому матчу в борьбе за чемпионство с ворохом проблем.

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Есть Тил, который, к сожалению, на данный момент является трансферной ошибкой. Очень много денег заплачено, а под концепцию игры он никак не подпадает