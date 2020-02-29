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«Спартак» обыграл «Динамо», Большунов вернулся на пьедестал, у ЦСКА старые проблемы

19:45
29 февраля. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 0:2. Роман Зобнин празднует гол. Фото Александр Федоров, "СЭ"
29 февраля. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 0:2. Роман Зобнин празднует гол. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Самые главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 29 февраля.

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Впечатления Дмитрия Зеленова из Петровского парка, где красно-белые победили бело-голубых (2:0).

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Мадридцы и каталонцы подходят к ключевому матчу в борьбе за чемпионство с ворохом проблем.

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форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд в НХЛ
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бывший вратарь «Спартака» и сборной России

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