«Спартак» обыграл «Динамо», Большунов вернулся на пьедестал, у ЦСКА старые проблемы
19:45
Самые главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 29 февраля.
Тедеско держит слово. Как «Спартак» выиграл у «Динамо»
Впечатления Дмитрия Зеленова из Петровского парка, где красно-белые победили бело-голубых (2:0).
Лидер сборной России вернулся на пьедестал Кубка мира
В матче с «Уралом» (1:1) зрители увидели осенний вариант красно-синих.
«Филадельфия» переиграла «Рейнджерс» — 5:2.
Мадридцы и каталонцы подходят к ключевому матчу в борьбе за чемпионство с ворохом проблем.
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Есть Тил, который, к сожалению, на данный момент является трансферной ошибкой. Очень много денег заплачено, а под концепцию игры он никак не подпадает
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