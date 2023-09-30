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Сегодня, 02:00

Скандал в матче «Ростова» и «Урала», «Динамо» обыграло «Авангард» 6:0. Главное за день

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«Ростов» — «Урал» 2:2.
Фото ФК «Ростов»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 29 сентября.

Уникальное интервью Гончаренко! Он молчал в ответ на все вопросы из-за скандального судейства

«Урал» в ярости от работы арбитра.

Кризис «Авангарда» затягивается. Как клуб отреагирует на четыре поражения подряд?

Московское «Динамо» уничтожило омичей с теннисным счетом — 6:0.

Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

Полузащитника уже спасли.

«Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России по традиции ответил на вопросы читателей «СЭ».

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